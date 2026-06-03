Başakşehir'de gece saatlerinde motosiklet ile dükkan kurşunlayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, sabaha karşı Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Etap'ta yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde daha önce tehdit aldığı söylenen bir işletmenin önüne motosikletli 2 şahıs geldi. İşletmeyi silahla hedef alan şahısları fark eden gece bekçileri, şahıslara dur ihtarında bulundu. Kaçmak isteyen şahıslar bekçilerce yakalandı. Ölen ya da yaralanan olmazken şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.