Darıca Belediyesi, ilçedeki balıkçı barınağının işletmesini üstlenerek yeşil ruhsat sahibi balıkçılardan alınan ücretleri kaldırdı.

İlçedeki balıkçıların daha güvenli ve iyi şartlarda faaliyet göstermesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, barınakta yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, balıkçıların talep ve beklentilerini dinlemek üzere sektör temsilcilerini belediyede ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda barınağın mevcut durumu değerlendirilerek çözüm odaklı adımlar masaya yatırıldı.

Yeşil ruhsatlı balıkçılardan ücret alınmayacak

Toplantıda konuşan Başkan Bıyık, Darıca Belediyesinin balıkçı barınağının işletmesini üstleneceğini belirterek, bundan sonraki süreçte yeşil ruhsat sahibi balıkçılardan herhangi bir ücret alınmayacağını kaydetti. Alınan kararla birlikte balıkçıların barınaktan daha düzenli şartlarda yararlanmasının hedeflendiğini aktaran Bıyık, şunları söyledi:

'Darıcalı balıkçılarımızın her zaman yanındayız. Balıkçı barınağının sorunlarını yakından takip ediyor, çözüm için gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Belediyemizin işletmesinde olacak barınakta balıkçılarımızın daha rahat ve güvenli bir ortamda faaliyet göstermelerini sağlayacağız. Yeşil ruhsatlı balıkçılarımızdan herhangi bir ücret alınmayacak. Alınan kararın tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.'

Balıkçılar da taleplerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlanan destekten dolayı Başkan Bıyık'a teşekkür etti.