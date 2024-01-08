Dilan Polat cezaevinden çıkarıldı hastaneye yatırıldı. 11 gündür de Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Polat'ın avukatı "Hasta değil hastanede" açıklaması yaptı.

5 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Ünlü fenomen Dilen Polat kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanmış Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

AĞLAMA KRİZLERİ SIKLAŞTI

Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi. Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Dilan Polat burada doktor kontrolünden geçirildi, tetkikler yapıldı. Doktorlar Polat'ı hastaneye yatırma kararı verdi.