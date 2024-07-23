Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip zaptında Dilan ve Engin Polat dahil beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmedildi.

Üst Mahkemeden Karar

Tutuklu sanıklar, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dilan Polat'ın evraklarındaki eksiklikler nedeniyle itirazı daha sonra değerlendirilmek üzere ertelendi, Engin Polat ve diğer sanıkların itirazları ise reddedildi. Dün, ağır ceza mahkemesi Dilan Polat'ın itirazını da reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.