Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşların duygularını sömüren dilencileri yakaladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ortak yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaş ihbarları ve rutin denetimlerle şehir merkezinde muhtelif noktalarda denetim yapan ekipler son olarak Atatürk Devlet Hastanesi çevresini mesken edinen genç kadının küçük çocuğu ile birlikte dilendiğini fark etti.

Anında müdahale eden ekipler, anne ve çocuğunun Bartın’dan Düzce’ye geldiğini tespit ederek karakolda yapılan araştırma sonucu üzerinden çıkan bir miktar paraya el koyarak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uyguladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere karşı denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.