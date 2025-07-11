Kocaeli Valiliği'nin yaptığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de çevre düzenlemesini gerçekleştirdiği Diliskelesi Şehitlik Anıtı törenle açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği tarafından yapılan, çevre düzenlemesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı Dilovası Diliskelesi Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Diliskelesi Şehitlik Mezarlığı'ndaki açılışa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Said Arı, Dilovası İlçe Müftüsü İbrahim Köç, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yusuf Turhan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Cihan Sevinç, meclis üyeleri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİLLER

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Kur'an tilaveti yapıldı. Açılış programında ilk konuşmayı Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise vatanı için canlarını ortaya koyan aziz şehitleri andı ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Dilovası ilçesinde yer alan Diliskelesi Şehitliği, 2025 yılı içerisinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve anıt yapımıyla yeniden düzenlendi. 1 Temmuz'da başlayan çalışmalar 10 Temmuz'da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1.050 metrekarelik alanda rulo çim teşkili, 50 metrekarelik şehitlik meydanı düzenlemesi, ayrıca 3 metre genişliğinde ve 1.6 metre süpürgelikli yürüyüş yolu imalatları gerçekleştirildi. Böylece hem şehit kabirlerinin çevresi estetik ve huzurlu bir ortama kavuşturuldu hem de anıt meydanı, toplumsal anma törenlerine uygun sembolik bir yapıya dönüştürüldü.