Dilovası’nda park ve yeşil alanlarda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Yahya Kaptan Parkı, yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. Parkta yeşil alan düzenlemesi, oyun gruplarının yenilenmesi ve spor alanlarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar tamamlandı. Parkta yapılan yenilikler arasında en çok dikkat çeken detaylardan biri de bakımları yapılan hurma ve palmiye ağaçları oldu.

Yenilenen parkın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeşil alanların toplum sağlığı ve şehir yaşamı için önemine dikkat çekti. Ömeroğlu, "İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturmak en büyük önceliklerimizden biri. Yeşil alanlarımız, geleceğe daha sağlıklı ve mutlu nesiller bırakmamız için büyük bir fırsat. Bu sebeple park ve bahçelerimizi en iyi şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Dilovası’nın her mahallesine bu tür hizmetleri yayarak halkımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ömeroğlu ayrıca, ilçedeki diğer park ve yeşil alanlarda da benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.