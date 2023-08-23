TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda isimli programla tanınan Birben Coşkun isimli eski yarışmacı dini nikahta eşinden mehir olarak öyle bir şey istedi ki, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Evlilik yolunda ilerleyen çiftlerin aile arasında kıydıkları dini nikahlarda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda'nın, eski yarışmacısı Birben Coşkun evlendi. Programda sık sık gündeme gelen Coşkun eşiyle, resmi nikahtan sonra dini nikah kıydı. Nikah töreni sırasında yaşanan ilginç olayda ise mehir konusu konuşuldu.

"Dini nikah sırasında ciddi olun demişlerdir... O sırada ben" notuyla paylaştığı videoda Coşkun, eşinden mehir olarak maddi değeri yüksek bir istekte bulundu. Coşkun eşinden "Kırmızı Mercecedes" istediğini şöyle anlattı:

"Benim aslımda içimden geçen bir şey var, ama günah olur mı? Kırmızı Mercedes istesem şey mi olur?"

Soruya cevap veren imam "Sen isteyebilirsin. Ben sana bunu sormak mecburiyetindeyim" yanıtını verdi.