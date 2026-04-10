Gazeteci İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki telefon incelemesinin MHP içindeki krizi derinleştirdiğini, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke ihtimalinin de konuşulmaya başladığını ifade etti.

Saymaz, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı yargı sürecine engel olmama yönünde olabilir. Devlet Sayın Bahçeli 'yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın' diye bakabilir" dedi.

YÖNTER HAKKINDA YENİ İDDİA

Hareketli günler geçiren MHP ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki canlı yayında İzzet Ulvi Yönter ile ilgili bir fezleke hazırlığı olabileceğini öne sürdü ve "Benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli yargı sürecinin önünde durmaz, öyle anlıyorum" dedi.

"MESAJLARDA YÖNTER'İN ADI GEÇİYORDU"

Saymaz, Halk TV'de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin telefon incelemesinden çıkan yazışmaların MHP’de yalnızca siyasî bir sarsıntı yaratmadığını, bu krizin adlî bir sürece de dönüşebileceğini anlattı. Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu Serdar Sertçelik’in telefonundan çıkan mesajlarda Yönter’in adının geçtiğini söyleyen Saymaz şöyle devam etti:

"Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç, Sertçelik’e gönderdiği mesajda; ‘Yarın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu konuya girecek. Polislerin yaptığına darbe diyecek. İzzet Ulvi birazdan konuşmayı yazıp gönderecek’ ifadeleri yer alıyor."

"ERTESİ GÜN BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA BU İFADELER GEÇTİ"

Bahçeli’nin grup toplantısı konuşmalarını Yönter'in yazdığını belirten Saymaz "Ertesi gün yapılan konuşmada Bahçeli’nin metninde bu ifadeler geçiyordu” dedi.