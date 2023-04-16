Yaklaşık 1700-2000 kişilik olarak hazırlanan iftar yemeklerinin tamamı köy halkı tarafından imece usulü olarak hazırlanıyor.İmece usulü ile herkesin katkı sağlaması için iftar organizasyonuna sponsor toplu katkı kabul edilmiyor

Muhtar Levent Arslan pandemi dolayısı ile ara vermek zorunda kaldıklarımız ile birlikte 5. İftarımız olacaktı her geçen gün iftarımıza katılım giderek artmaktadır. İl dışından köylülerimizde iftara katılmaya gayret gösteriyorlar.Bu tarz organizasyonlar ile halkımızın birbirleri ile kopukluklarının oluşmasının önüne geçiyoruz.Uzaktan yakından katılan katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunarız. dedi .