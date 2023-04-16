Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Manav Yörük Türkmen Federasyonunu ziyaret etti. Ziyarette Millet İttifak’ı ilçe başkanları ve milletvekili adayı Erkan Dönmez’de hazır bulundu.

Ziyaretin açılış konuşmasını yapan Manav Yörük Türkmen Federasyonunu Başkan’ı İsmail Kösen, kendi camiaları içinden milletvekili Erkan Dönmez’ adaylığı ile alakalı “Bizim insanımız bu oyları kullanırken Erkan başkanımızın İnegöl’den milletvekili olmasını istemesi kadar doğal bir durum. Aslanlar gibi bir kardeşimizi listeye koymuşsanız bizde onunla beraberiz. ” dedi.

Kösen açıklamasını şu şekilde sürdürdü “Bizler STK’lar olarak ülkemize hizmet verecek tüm siyasilere partilere bir arada olmayı ilke edinmiş STK’yız. Federasyonumuz aktif bir federasyondur. Konfederasyon çalışmamız mayıs ayının sonunda kurulacaktır. Biz ötekileştirmek yerine bir arada olmayı düştür edinmiş bir STK’yız. Amacımız Balkanlardan Doğu Türkistan’a kadar olan gönül coğrafyamızda hasbihal etmektir. “

ERKAN DÖNMEZ İLE BERABERİZ

Erkan Dönmez ile beraber olduklarını ifade eden Kösen “Bugün bir köşe yazarı Manav Yörük camiası İnegöl’de CHP’ye destek verecektir diye bir yazı yazmış. Şimdi biz İnegöl’de büyük bir camiayız. İnegöl’ün %60’ına hitap eden bir camiayız. Geri kalan %40 nüfusumuzda ülkenin farklı bölgelerinden gelen kardeşlerimiz. İnegöl küçük bir İstanbul. Seçimlerde biz oy kullanıyoruz homojen dağılmış olsak CHP’ye verilen oyların %60 oyu bizim insanımızın oyu. Bizim insanımız bu oyları kullanırken Erkan başkanımızın İnegöl’den milletvekili olmasını istemesi kadar doğal bir durum. Aslanlar gibi bir kardeşimizi listeye koymuşsanız bizde onunla beraberiz. Federasyonumuzun üyelerinden diğer partilere de oy var. 60’lardaki durumda değiliz. Evladımıza buraya oy kullan dediğimizde evladımız benim bir iradem var diyor. Bizler STK’lar olarak sizler siyasiler olarak güzel kadroları koyduğunuzda zaten oy verilecektir. Biz kimsenin oyunu ya da evladımızın oyunu şuraya verin demek lüksüne sahip değiliz. Bizler sadece siyasilere kadrolarınıza çalışacak ülkesine hizmet edecek vatansever evlatlara öncelik verin diyebiliriz.”

BEN İNEGÖL’ÜN MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORUM

Kösen’in destekleri için teşekkür eden Millet İttifakı’nden CHP milletvekili adayı Erkan Dönmez “Burası ata yuvası olan bir yerdeyim. Bize Anadolu’yu bizlere açan Alparslan’dan bu yan bu topraklarda yaşayan dil din ırk mezhebi ne olursa olsun dayanışmanın kaynaşmanın olduğu bir kültürle yaşamak isten bir topluğun içerisindeyiz. Öncelikle İsmail başkanım ifade etti. Aday adaylığı sürecinde de federasyonumuz kapı gibi arkamızda durdu bugünde aynı şekilde listelerde Manav Yörük Türkmen birinin listeye alınmış olmasıyla da, İnegöl’ün yerlisi dediğimiz bu halkın, Erkan kardeşlerine destek olacaklarını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnegöl’de 81 ilden insanımız var. İnsanlar kaderi gereği nerede doğacağını seçemiyor o yüzden ben İnegöl’ün milletvekili olmak istiyorum. İnegöl’de ki tüm insanların milletvekili olmak istiyorum faydalı olmak istiyorum bunun içinde desteğinizi istiyorum.