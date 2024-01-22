Böyle durumlarda diş ağrısı zamansız oluştuğu için pratik ve yapılabilir bir uygulama araması oldukça sık yapılmaktadır. Diş ağrısı eğer çok üst seviyelerde seyretmiyorsa ilk olarak; fırçalama, gargara yapma, buz uygulaması, karanfil veya karanfil yağı, sarımsak, zerdeçal, çörek otu, karabiber gibi uygulamalar yapılabilir. Bu tür uygulamalar doğal antibiyotik görevi görerek mikrop, bakteri ya da iltihap gibi bir çok etkeni ortadan kaldırmakta oldukça faydalıdır.

Ağrı kesici ve antibiyotikler hastalar tarafından oldukça fazla kullanılan ilaçlar arasındadır. Ancak bu tip ilaçları doktor kontrolü haricinde kullanmak daha farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. İlaç kullanımlarında doktora başvurulması ve uygun görüldüğü taktirde hekimin vermiş olduğu dozajın üzerine çıkılmaması oldukça önemli detaylar arasında yer almaktadır. Eğer hasta, ilaç kullanma imkanı bulunmayan bir durum içerisinde ise tuz uygulaması yapılabilir. Bir diğer tavsiyeler arasında ise nane, maydonoz ve adaçayı bulunmaktadır.

İltihaplı Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Eğer dişinizde bir iltihap oluşumu var ise ilk olarak yapmanız gereken en yakın ilgili hekime başvurmak olmalıdır. Çünkü diş iltihabı geçirme yöntemleri, hekiminizin yapacağı detaylı tetkiklerden sonra kullanmanız için verdiği ilaçlar sayesinde gerçekleşir.

Ancak iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir diye merak eden hastalar için ağrıyı azaltmaya ve kişi bir hekime gidene kadar katlanılabilir boyutlarda tutmaya yönelik bazı yollar mevcuttur. Yapılabilecek işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir tatlı kaşığı tuzu bir bardak ılık su içerisinde çözünme işlemi tam olarak gerçekleşene kadar karıştırılabilir ve bu karışım ile gargara yapılabilir.

Hali hazırda bulunan hidrojen peroksit içerek gargara suyu kullanılarak iltihaplı bölge temizlenebilir.

Eğer çay ağacı yağına sahipseniz 2 ile 3 çay kaşığı yağı büyük bir su bardağı ılık suya karıştırarak gargara yapabilirsiniz.

Karanfil yağı uyuşturucu etkiye sahip olan maddeler içerisinde yer almaktadır. Ağrıyan diş üzerine karanfil yağı damlatılması halinde ağrıyan bölgeyi uyuşturarak eskisi kadar acı çekmenizin önüne geçilebilir.

Dolgulu Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Eğer dişinize daha önce dolgu işlemi uygulanmış ancak besin kırıntıları vb. durumlardan dolayı tekrar ağrı oluşumu meydane gelmekte ise dolgulu diş ağrısına ne iyi gelir gibi bir arama yapmanız olağan bir durumdur. Ancak ağrıda herhangi bir azalma meydana gelmiyorsa 1-2 tatlı kaşığı tuzu ılık su içerisinde karıştırarak gargara yapmanız ağrının azalmasına ve dolgu içerisinde sıkışan besin kalıntılarının bulunduğu bölgeden daha rakat çıkmasına yardımcı olacaktır. En önem verilmesi gereken noktalardan bir tanesi ağız içi bakımı konusunda özen göstermenizdir.