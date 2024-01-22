Bu durum ise görüş alanınızı kısıtlar, görmenizi zorlaştırır. Dolayısıyla gözlük camlarınızı sık sık silmek zorunda kalırsınız. Aksi takdirde görüntü kaliteniz iyice kötüleşir ve bazı kazalara sebebiyet verebilir. Peki gözlük camı buharlaşmasının önüne nasıl geçilir? Bu duruma engel olmak için neler yapılabilir? Gelin hep birlikte bu çözümlere bir bakalım.

Gözlük Camı Buharlanmasına Karşı Alınabilecek Önlemler

Gözlük camı buharlanmasına karşı alınabilecek birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. Teknolojinin artık oldukça gelişmiş olması sebebiyle gözlük camı buğulanmasını önleyen bazı cam çeşitleri bulunmaktadır. Gözlük alırken bu tarz camları tercih edebilirsiniz. Fakat çeşitli nedenlerden ötürü bu camlar size göre değilse o zaman sizler için birkaç pratik çözümümüz var. Öncelikle gözlük camlarınızı sabunla yıkamanızı öneriyoruz. Sonrasında ya kendi halinde kurumaya bırakın ya da mikrofiber bir bezle çok yumuşak hareketlerle hafifçe silin. Bu sayede gözlük camlarınızdaki buğulanmanın önüne geçmiş olursunuz. Çünkü sabunun içerisindeki bir madde, sabunla yıkadığınız gözlük camları üzerinde ince bir tabaka oluşturur. Bu tabaka da gözlük camlarının buğulanmasını önler. Yine gliserin buğulanmayı önleyen en etkili çözümlerden biridir. Temizlediğiniz gözlük camlarına ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz. Gözlük camlarına diş macunu sürüp biraz beklemek ve sonrasında temizlemek de sabunla aynı etkiyi yaratacak ve camların buğulanmasını önleyecektir. Tıpkı sabun ve diş macunu gibi bulaşık deterjanıyla köpürterek yıkamak da camların buhar olmasını engeller. Elinizde hiçbiri yoksa bir elma da işinizi görecektir. Elma dilimini gözlük camlarına sürdüğünüzde elmanın parlaklık verici etkisi kendiniz gösterecek ve sizi bir süre de olsa buğulanma sıkıntısından kurtaracaktır.

Maske Sebebiyle Gözlük Camı Buğulanması Nasıl Engellenir?

Maskesiz dışarı çıkamadığımız bu günlerde maskenin sebep olduğu ekstra sıcak hava, daha çabuk gözlük camı buğulanmasına sebep oluyor. Fakat yukarıda saydığımız önlemleri dikkate alıp uygularsanız sorununuz çözülecektir. Ayrıca tıpkı cerrahların yaptığı gibi maskenin üst kısmını burun üzerinize sabitlerseniz, bunun için özel bantlar da var, sıcak havanın yukarı hareketini engellemiş olursunuz ve gözlük camı buharından kurtulabilirsiniz.