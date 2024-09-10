Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının açılışını düzenlediği özel bir törenle yaptı. Programda fakülteyi kazanan yeni öğrencilere ilk defa beyaz önlükleri giydirildi.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2024-2025 eğitim öğretim yılının startı verildi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Diş Hekimleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Kerem Turgut Atasoy, iş insanı İbrahim Gülmez, akademik ve idari personel ile velilerin katıldığı programda yeni öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni de yapıldı.

Fakülte binası yıl sonunda hazır!

Açılışta konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yeni dönemin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu dönem itibariyle 50. Kuruluş yıldönümlerini kutlamaya başlayacaklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemiz yarım asırlık bir çınar oldu. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye geldiklerini söyleyebiliriz. Diş Hekimliği Fakültemiz de kampüsümüzdeki en genç fakültedir. Henüz 5 yaşına yeni girdi. Mezunlarımızı bu yılın sonunda vermeye başlayacağız. Fakülte binamızın inşaatı devam ediyor. Son derece nitelikli, modern ve sağlam bir altyapıya sahip fakülte binası yapılıyor. Bu anlamda bizlere katkısını esirgemeyen ve ciddi bağışlarda binanın yapılmasına vesile olan iş insanı Sayın İbrahim Gülmez beye herkesin önünde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Yılmaz: Daha iyisi için çalışıyoruz

Fiziki altyapının yanı sıra fakültenin akademik kadrosunun güçlendirilmesi anlamında da yoğun bir çaba sarf ettiklerini açıklayan Rektör Yılmaz; “Genç ancak son derece iyi bir kadroya sahibiz. Bunun yanı sıra dinamik ve genç hocalarımızı almaya devam ediyor ve kadroyu daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Değerli bir sıralamadan öğrenci alıyoruz. Böylesi kıymetli bir fakültemizi çok daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz. İyi bir üniversitede, güzel bir kampüste ve değerli bir fakültede okuyacaksınız. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Donanımlı hekimler yetişecek

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu ise entegre bir eğitim sistemi uyguladıklarının altını çizdi. 5 yıllık eğitim süreci içerisinde teorik ve pratik eğitimlerin uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Alper Pampu öğrencilere seslenerek; “Bursa Uludağ Üniversitesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ailemize hoş geldiniz. Bugün burada beyaz önlüklerinizi giyecek ve mesleğe ilk adımlarınızı atmış olacaksınız. 5 yıllık eğitimin sonunda donanımlı hekimler olarak sizleri uğurlayacağız. Ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Evlatlarını bize teslim ettiler. Nitelikli birer diş hekimi olarak geri alacaklar. Yeni dönemin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Hayran tarafından “Geçmişten Geleceğe Bilim Işığında Diş Hekimliğine İlk Adım” konulu ilk ders verildi. Ödül töreni ve fakülte öğrenci temsilcisinin konuşmasının ardından Fakülte Müzik Grubu tarafından mini bir konser verildi.

Program; Doç. Dr. Ezgi Doğanay Yıldız’ın yaptığı “Beyaz Önlüğün Anlamı” isimli konuşma, beyaz önlük töreni ve öğrencilerin hep birlikte hekimlik andını okumasının ardından sona erdi.