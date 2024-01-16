Diş kayıplarının etkili bir şekilde tedavisi için tercih edilen diş implantları konusunda Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Sulukan önemli bilgilendirmelerde bulundu. Diş implantlarıyla ilgili başarılı bir tedavi için uygun çene kemiği hacmi ve kalitesinin gerektiğini ifade eden Dr. Sulukan, implant cerrahisi için sigara içilmemesi ve iyi oral hijyenin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Diş implantlarının diğer diş tedavilerine göre daha uzun ömürlü ve doğal dişlere daha yakın bir çözüm sunduğunu vurgulayan Dr. Erdinç Sulukan, “Diş implantı tedavisi tam veya kısmi diş eksiklikleri görülen hastalarda, hareketli protez tercih etmek istemeyen hastalarda, çürüyen, çekilmiş veya kaybedilmiş dişlerin yerine yeniden estetik ve sağlıklı bir gülümseme kazandırmak için kullanılabilmektedir” diye konuştu.

“Uygun çene kemiği hacmi ve kalitesinin gerekli”

Diş implantlarıyla ilgili başarılı bir tedavi için uygun çene kemiği hacmi ve kalitesinin gerektiğini ifade eden Dr. Sulukan, implant cerrahisi için sigara içilmemesi ve iyi oral hijyenin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı. Çene kemiğinin yetersiz olduğu durumlarda kemik greftleri gibi ek cerrahi işlemlerin gerekebileceğini ekleyen Dr. Sulukan, “Diş implantı cerrahisi, lokal anestezi altında gerçekleşir. Bu nedenle, implant tedavisi sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Ancak, işlem sonrasında hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Doktor kontrolünde ağrı kesici ve enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikler reçete edilebilir ve iyileşme süreci boyunca diş hekimi tarafından düzenli kontroller yapılması önemlidir” dedi.

“İyi bakıldığında ömür boyu dayanabilir”

Diş implantlarının ömrünü uzatmanın yolları hakkında bilgi veren Dr. Sulukan, iyi bir ağız hijyeninin sağlanmasının, diş eti hastalıklarının önlenmesinin ve implant üzerinde biriken plakların temizlenmesinin önemli olduğunu belirtti. İyi bakıldığında, diş implantlarının genellikle ömür boyu dayanabileceğini ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Erdinç Sulukan, “Diş implantları diş kayıplarının etkili bir şekilde restorasyonu için tercih edilen bir yöntemdir. Estetik ve fonksiyonel sonuçlar sağlar, ancak her hastanın durumu farklı olduğu için implant cerrahisi için uygun aday olup olmadığınızı belirlemek için bir diş hekimiyle görüşmek önemlidir” şeklinde konuştu.