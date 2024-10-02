Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret verilerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolar, ithalat yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret istatistiklerini açıkladı.

Yılın 9 ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar olduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, dış ticaret açığı ise yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi.

2024 yılı Eylül ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 161, ihracat yapan firma sayısı ise 46 bin 612 olurken; TL ile yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış gösterdi.

En fazla ihracat yapılan ülkelerde 1,7 milyar dolar ile Almanya başı çekerken, 1,4 milyar dolar ile ABD ikinci, 1,3 milyar dolar ile İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.