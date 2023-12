Mümkün olan her hatayı yapmış bir karakterin etrafında dönüyor ve onun bu hataları telafi etme, affetme ya da kucaklama girişimi. Bir dizi siyasi hatanın ardından, hiç kimsenin, hatta kazananların bile özellikle mutlu olmadığı bir dünyada geçen bir oyundur. Ve oyuncunun hata yapması, sevinç duyması ve iş arkadaşlarını hatırlama ve suçları çözme konusundaki başarısız girişimlerde salıverilmesi ile ilgili bir oyundur. Ancak Final Cut kesinlikle bir hata değildir.

Disco Elysium: Final Cut, 2019’un sonunda Steam’de çıkan orijinaline çok benziyor. Konsolda oynuyor olsanız bile, en azından gerçek anlamda benzer hissediyor. Elbette bu Final Fantasy VII Remake gibi büyük bir grafik ve oynanış revizyonu değil. Yine de orijinaline hiç benzemiyor. British Sea Power tarafından orkestra edilen Disco Elysium’daki müzik her zamanki gibi güçlü, tematik ve güçlü, ancak gerçek anlamda farklı bir izlenim bırakan sesler.

Disco Elysium’un orijinal versiyonunda birçok seslendirme sanatçısı vardı, ancak bir milyondan fazla diyalog satırı ile stüdyo, konuşmaların başlangıcını seslendirmeyi seçti. Gerisi, oyuncunun özümsemesi için güzel nesirlerle yazılmıştı. Final Cut, kendinizin veçhelerinizin bile anlatıcı tarafından seslendirilmesiyle tamamen seslendirilir ve ses çalışması gerçekten yüce. Şiirsel tanımlamalar, yürek burkan hikayelerden gelen duygular ve komik parçalar için mükemmel komedi zamanlaması için ağırlık var.

Bununla birlikte, bazı seslendirme sanatçıları rollerini tekrar oynayamadığı için bazı değişiklikler oldu. En önemlisi, uyuşturulmuş çocuk Cuno ve bir Martinaise işkenceci. Özellikle ızgaralarını, keskin hakaretlerini beğendiyseniz, Disco Elysium The Final Cut ile biraz daha seyreltilmiş bir deneyime katlanmanız gerekecek. Ancak sesler biraz değişmiş olsa da, senaryo aynı kalıyor, hatta şimdi sansürlenen hakaretleri içeride tutuyor. Daha iyi bir satır bulmaktan ziyade sansürlenmiş kelimelerde tutmak alışılmadık bir seçim gibi geliyor, ancak kullanan karakterleri koruyor. onları ilk hatırladığınız kadar sevimsiz.

Disco Elysium’u tekrar oynamak tamamen yeni bir deneyim gibi geliyor. Halihazırda dikkat çekici bir şekilde dışlanmış ve çoğu zaman sinir bozucu bir şekilde kol boyu tutulmuş olan her karakter, şimdi daha da duygusal ve canlı hissediyor. Bu güncelleme, Steam’de zaten oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olarak gelir ve oyunun gazileri için hemen tekrar oynanmalıdır. Tek başına sesler, daha fazla çaba sarf etmeden dünyanın daha büyük bir bölümünü içine çekmenize izin verir, aksi takdirde Fransız görünümlü kelimeler olarak hatırlanabilecek isimler ve yerler, karakterlerle yeni bir hayat ve vurgu yaparak deneyemeyeceğiniz anlamına gelir.

En büyük izin verilen ezici yeni ses deneyimi, dahili monologlarınızdır. Disco Elysium’daki kişiliğinizin her yönü, keşfederken, tespit ederken veya başkalarıyla sohbet ederken sizinle konuşan bölünmüş kişilere bölünmüştür. Anlatıcı, her birini hayata geçirmek için harika bir iş çıkarırken, her birinin Limbik Sistem ve Antik Sürüngen Beyni gibi kendi benzersiz seslerine sahip olabileceğini hissediyor. Zaten oyun boyunca oynayan oyuncular, Mantık’ın soğuk muhakemesi, güçlükle kontrol edilen otorite çığlıkları ve Shivers’ın dikkati dağılmış öteki dünyasızlığı gibi bu yönler için farklı sesleri zaten hayal etmiş olabilirler. Bunun yerine, her biri aynı sese sahip ve yine de onları tüm ruhunuzun kırık parçaları gibi hissettiriyor, ancak bir zamanlar olduğu kadar benzersiz değiller.

Ancak diğer her karakter kendini haklı hissediyor. Ve teslim edilen her satır ilginç bir şekilde yapılır.

Ve oyunda çizgilerden daha fazlası var. Henüz Martinaise’e girmemiş oyuncular için Disco Elysium, insanların, yoksulluğun ve yukarıda belirtilen hataların uyuşturuculu bir keşfidir. İsimsiz olmasa da kendi adını unutmuş bir dedektifi oynuyorsunuz. Zihninizi tüm anılarınızdan ve ayrıca otel odanızı tüm kırılmamış mobilyalardan temizleyen, kendi kendini yok eden bir kanamadan uyanıyorsunuz. Bir suçu çözerken – otelin arkasındaki bahçede linç ederken – içgüdüsel olarak çektiğiniz o tatlı unutkanlığa geri dönmeden hayatınızı bir araya getirmeye çalışmalısınız.

Maceranın çoğunda, elektrokimyasal dürtülerinize direnip direnemeyeceğinize ve davanızı tamamlayıp tamamlayamayacağınıza bağlı olarak ilişkileri çiçek açan ya da zayıflayan, sadık bir dedektif olan Kim ile birlikte olacaksınız. Ancak tanışılacak düzinelerce başka karakter var. Her birinin suça, size ve dünyaya bakış açısı var ve oyunda dolambaçlı konuşmalara ve felsefi tartışmalara dalmak gerçekten büyülü. Disco Elysium, mikro ve makro politikalarla ilgili bir oyundur ve bakış açılarını koluna takar, keşfetmeyi umutsuzca hiçbir şey söylemekten kaçınmaya çalışan diğer oyunlardan çok daha ilgi çekici hale getirir.

Diyalog seçenekleriniz genellikle komik, komik ve trajiktir, çünkü zamanınızın çoğunu sorular sorarak geçirirsiniz ve onları cevaplamaktan çaresizce kaçınırsınız. Ve dedektiflik işi de birinci sınıf. Normalde bir şeyi çözmek, sanal zarın, personelinizin beceri seviyelerinden birine karşı yuvarlandığı bir kontrolü geçmek anlamına gelir; bu, basit bir tesviye sisteminden ve kıyafetinizden etkilenebilir. Geç ve o parçan bir şeyi keşfeder veya başarır. Drama, geri kalanınızın bilmediği bir yalanı tespit edebilir, Algılama yanlış bir şey görmüş olabilir, Elektrokimya bir şüphelinin konuşma modelinde bazı ilaçlar tespit etmiş olabilir. Her yönün kendi anlayış alanı vardır ve dedektifinizi birkaç seçkin konu üzerinde inşa etmeniz gerekir.

Disco Elysium, kişiliğiniz sürekli olarak yuvarlanan görünmez kontrollerle daha da ileri giderek, ortaya çıktıkça durumlara daha fazla bağlam ve bilgi eklemelerine olanak tanır.

Bu aynı zamanda oyuna büyük ölçüde tekrar oynanabilirlik sağlar. Oyuna başkalarını empati kurabilen ve anlayabilen hassas bir karakterle başlayın, ancak belki de dünya hakkında ansiklopedik bir bilgiye sahip olmadığınızı ve bir şeyleri kavramsallaştırmada zorluk çektiğinizi söylerseniz, Disco ile tamamen farklı bir anlayışa ve deneyime sahip olacaksınız. Elysium, tam tersi olan birine göre. Karakterinizin dünyayı nasıl gördüğüne bağlı olarak yeni bilgiler, diyaloglar ve hedefleri tamamlamak için yollar olacak ve bu, dünyayı mümkün olan her şekilde görmek istemenizi sağlayacaktır.

Disco Elysium ile ilgili en iyi şey, dünyanın araştırmadan çok daha büyük olmasıdır. Ve bu nedenle, dünyada ağaca asılan bir adamdan daha çok görülecek şey var. Doomed Commercial Area’nın gizemlerini keşfedebilir veya raverların terk edilmiş bir kilisede bir gece kulübü oluşturmasına yardım edebilirsiniz. Bir çocuk için hız çalabilir ya da bir kadına kocasının trajik bir şekilde öldüğünü söyleyebilirsiniz.

Sadece nispeten küçük bir alanı keşfedebilirsiniz, ancak stüdyonun kendi tarihi ve kültürü ile yaşanmış bir dünya yaratma konusundaki kararlılığı açıktır. Disco Elysium, bu evrenin ana karakteri değil, büyük bir topun üzerinde duran zar zor bir şeytani maymun olduğunuzu hissettiriyor. Başka hiçbir oyunun yapmadığı şekilde dünyada, karakterlerinde ve sonuçlarında kaybolmanıza izin verir.