Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Bu kapsamda ABD'de Donald Trump yönetimiyle ilk yüz yüze temas kuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.

Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı.

SURİYE VE GAZZE MASADA YER ALDI

Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ’la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkındaki görüşlerimizi aktardı.

Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ’la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkındaki görüşlerimizi aktardı.

Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Bakan Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.