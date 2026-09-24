Çıkış kapılarında uzun kuyruklar oluştu, boş sıralara hitap etti

Gazze'deki sivil katliamların baş sorumlusu olarak görülen Netanyahu’nun konuşmasını boykot eden ülke heyetleri, salondan hızla çıkmak isteyince kapı önlerinde yoğun kalabalık ve uzun kuyruklar meydana geldi. Diplomatların peş peşe dışarı çıkmasıyla salon büyük oranda boşalırken, İsrail Başbakanı boş koltuklara konuşmak zorunda kaldı.

Yaşanan bu toplu diplomatik tavırla beraber Netanyahu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zemininde 3. kez böylesi bir kitlesel salon terk etme protestosuyla yüz yüze kaldı.

New York sokaklarında "Soykırımı durdurun" eylemi

Genel Kurul içerisindeki diplomatik boykotun yanı sıra New York’ta bulunan BM Genel Merkezi etrafında da olağanüstü güvenlik tedbirleri altında yoğun katılımlı protestolar düzenlendi.

Manhattan sokaklarında toplanan eylemciler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin", "Soykırıma son verin" ve "Savaşı değil, insanları finanse edin" yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak İsrail yönetimine tepkilerini gür sesle dile getirdi.