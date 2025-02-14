Yangın, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı Esen Spor Kulübünün çatısındaki baz istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan baz istasyonuna müdahale ederek alevleri söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunun bulunduğu çatıda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA