Bakanlık, saldırıları endişeyle karşıladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, saldırıların Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde meydana geldiğine dikkat çekilerek, olayların bölgedeki seyir güvenliğiyle birlikte can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de savaşın bölge sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin bölgedeki ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.