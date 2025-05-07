Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında son dönemde tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 6 Mayıs akşamı Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırının bölgeyi topyekûn bir savaşa sürükleyebilecek tehlikeli bir adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tür kışkırtıcı eylemler ile sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bakanlık, taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, bölgedeki gerilimin bir an önce düşürülmesi için gerekli adımların atılması ve benzer olayların tekrarını önleyecek mekanizmaların, özellikle terörle mücadele alanında, vakit kaybetmeden oluşturulması gerektiği ifade edilirken, Pakistan'ın 22 Nisan'da yapılan terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısının desteklendiği kaydedildi.