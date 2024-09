Tüpraş’ın denizyolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren iştirak şirketi Ditaş Denizcilik ve Vehbi Koç Vakfı’nın birlikte yürüttüğü “Kadın Denizciler Bursu” başvuruları 16 Eylül 2024 itibariyle başladı.

Denizlerde kadın istihdamını destekleyen Ditaş, 2022 yılında “Kadınların Liderliğini Denizlerde de Gösterelim” mottosuyla başlattığı Kadın Denizciler Gelişim Programı kapsamında, kadın denizcilere burs, staj ve istihdam imkânı sağlıyor. Ditaş bu sene 3. yılına giren burs programının yeni dönem başvurularını başlattı.

Ditaş, Vehbi Koç Vakfı iş birliği ile, Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 100 binde yer alan, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan kadın öğrencilere hazırlık sınıfı dahil 5 yıl burs sağlıyor. Program kapsamında bursiyerlere, Ditaş gemilerinde staj imkanının yanı sıra, mezun olduktan sonra Ditaş’ta istihdam konusunda da öncelik veriliyor.

Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Hakan Karaca programa ilişkin şunları ifade etti: “Parçası olduğumuz Koç Topluluğu ve Tüpraş’ın, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki vizyonu ve öncü çalışmalarının böyle bir projeyi denizcilik sektörüne katmamızda büyük rolü var. Kadınların içinde bulunduğu her alanın iyileştiğinin ve geliştiğinin bilincindeyiz. Toplumsal konularda öncü bir vakıf olan Vehbi Koç Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz programımızın 3. senesinde başarıyla devam ediyor olmasından çok mutluyum. Ditaş Denizcilik olarak, sektörde kadınların daha güçlü ve etkili bir şekilde temsil edilmesini destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Denizlerimizde rotayı kadınlarımızın belirlemesinin, erkek egemen görülen denizcilik sektörünü geliştireceğine ve dönüştüreceğine inanıyorum. Kadınların bu alandaki varlığını güçlendirmek ve çeşitliliğin getirdiği yenilikçi bakış açılarını sektörümüze katmak, hem şirketimiz hem de sektörümüzün geleceği için kritik bir adım. Hedefimiz, bu dönüşüme öncü bir denizcilik şirketi olarak sektörü de teşvik etmek ve bu tarz iyi uygulamaların artmasını sağlamak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın Denizciler Bursu Programı’nda geçtiğimiz iki yıl bursiyerlerimizi yakından takip ettik, onlarla sık sık bir araya gelerek özel programlar düzenliyoruz, kariyer yönetimleri ve stajları konusunda destek oluyoruz. Bu sene, “Senin Mavi Yolculuğun Burada Başlıyor” sloganımızla, hem denizcilerimize hem de sektördeki diğer firmalara bu konuda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere, üniversite tercih aşamasında ulaşarak, denizciliğin kadınlar için çekinilmesi gereken bir sektör değil, başarıyla yapabilecekleri bir meslek olduğunu anlatıyoruz. Kadınların her alanda olduğu gibi denizcilikte de çok başarılı olacağına gönülden inanıyorum”.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Ditaş Denizcilik ile birlikte yürüttüğümüz Kadın Denizciler Bursu Programı’nın üçüncü yılına girmesinden dolayı gururlu ve mutluyuz. Koç Topluluğu’nun vizyonu doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak, eğitim ve fırsat eşitliğini desteklemekle mümkündür. Vehbi Koç Vakfı olarak odak alanlarımızın başında gelen eğitim ile istihdam konularını entegre bir şekilde ele alarak, fırsat eşitliğini özel sektör iş birlikleriyle gerçekleştirmek amacıyla burs programımızı başlatmıştık. Ditaş ile başlattığımız bu projede istikrarla ve başarıyla ilerliyoruz. Projeye katılan tüm bursiyerlerimiz, eğitimin yanı sıra, sektörü deneyimleme fırsatı da buluyorlar. Böylece hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak önemli fırsatlar elde ediyorlar. Gelecekte, bu burs programımızın daha da genişleyerek, birçok kadının hayatında olumlu değişimlere imza atmasını umuyoruz”.

Yapılan açıklamaya göre; bu sene 3. yılına giren burs programı, kadınların denizlerde istihdam edilmesine öncü olurken, kadınları denizcilik mesleğine teşvik ediyor. Burs başvuruları ise vkv.org.tr adresinden yapılacağı belirtildi.

Ditaş katkılarıyla kadın öğrencilere VKV başarı bursu şartları:

T.C. Vatandaşı olmak,

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY puan türüne göre ilk 100.000’e giren kadın öğrenci olmak (Bölüm kotası olmadan puan sıralamasına ve mülakat puanına göre seçim yapılacak),

Denizcilik fakültesi bölümlerini tercih etmek (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği),

25 yaşından büyük olmamak,

Hüküm giymemiş olmak,

Öğrenim görürken disiplin cezası almamış olmak,

Önümüzdeki yıllarda da burs almaya devam edebilmek için bitirmiş olduğu sınıfın genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 2,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62,50 olması) gerekmektedir.

Detaylı bilgi için ise ditasdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilecek.