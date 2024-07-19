Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde evlilik yaşına dair önemli uyarılarda bulundu. Akçakoca Merkez Camisi'nde Cuma namazını Düzce Valisi Selçuk Aslan ile birlikte kılan Erbaş, gençleri erken yaşta evlenmeye teşvik etmeye çağırdı. Erbaş, "Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hutbede Müslüman kadınların giyimi hakkında da açıklamalar yaptı. Erbaş, kadınların yüz, eller ve ayakları hariç vücudunun diğer bölgelerinin örtülmesi gerektiğini belirterek, İslam’ın beden mahremiyetine verdiği önemi vurguladı. "Her insanın beden mahremiyeti vardır ve İslam, bu mahremiyetin korunması için örtünmemizi emretmiştir" dedi.

Namazın ardından Ali Erbaş, cami cemaatine aşure ikramında bulundu.