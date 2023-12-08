Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Diyanet İşleri'nin sunduğu Cuma ve bayram hutbelerinin 8 farklı dilde e-devlet kapısı üzerinden erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cuma ve bayram hutbeleri 8 farklı dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı’nda.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan cuma ve bayram hutbelerine artık Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere 8 farklı dilde e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabileceğini duyuruldu.

Hutbelere ulaşmak için tıklayabilrsiniz.