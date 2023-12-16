Diyarbakır'da yarın İYİ Parti İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları toplantısı yapılacak. İYİ Parti'den istifa gündemiyle düzenlenecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu'nun babası, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu bugün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Said'in adının verilmesi kararına ilişkin yaptığı "bölgemizin en önemli değerlerinden" açıklaması nedeniyle İYİ Parti tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan Salim Ensarioğlu istifasında " iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan milliyetçi, kalkınmacı ve demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır" demişti.