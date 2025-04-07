Yaz ayları yaklaştıkça fazla kilolar da göze görünür oldu.

Hızlıca fazlalıklarından kurtulmak isteyenler, diyetisyenlerin ipuçlarından faydalanıyor.

Evde yapılabilecek bazı karışımları uygulayanlar, göbek yağlarından hızlıca kurtulabiliyor.

Son dönemin en etkili karışımı ile chia tohumlu su oldu.

Bir çorba kaşığı chia tohumunu bir bardak suya ekleyin ve en az 10-15 dakika bekletin. Tohumlar suyu emerek şişecek ve jel kıvamına gelecektir.

Sabahları aç karnına bu karışımı için ve gün boyunca tok kalın.

Tokluk hissinin uzun sürmesine şaşırmakla birlikte düzenli kullanımda göbek bölgesindeki yağlarınızın eridiğini göreceksiniz.

Bu suyu farklı meyve ve sebzelerle kombinleyerek çeşitlendirmek de mümkündür.