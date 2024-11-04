Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tabiat tutkunlarının yakın ilgi gösterdiği Doğa Yürüyüşleri programı kapsamında sonbahar dönemi harika bir etkinlikle başladı.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında mevsimin ilk rotasını güneye çevirdi ve doğa aşıkları, 10 kilometrelik parkuru aşarak Türkiye’nin sayılı güzel şelalelerinden olan Doğançay Şelalesi’ni keşfetti.

10 KİLOMETRENİN SONUNDA DOĞA CENNETİ

Büyükşehir ekibi ve doğaseverlerin ilk rotası Geyve Doğançay Şelalesi oldu.Sabahın erken saatlerinde egzersizler ve spor hareketleriyle başlayan gün,10 kilometrelik zorlu parkur boyunca devam etti.

Adrenalin seviyesinin oldukça yükseldiği etkinlikte yeşilin her tonunu keşfeden doğa severler, zorlu yamaçların ve ormanın ardından Türkiye’nin sayılı güzel şelalelerinden biri olan Doğançay Şelalesi’ne ulaştı.

Doğasıyla büyüleyen şelaleye uzman isimler eşliğinde zorlu parkurları aşarak ulaşan doğa tutkunları, sonbaharın eşsiz güzelliğini derinliklerine kadar hissetti ve bu unutulmaz günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

BİR SONRAKİ ROTA MADEN DERESİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Doğa tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz, ilk rotası olan Doğançay Şelalesi parkuruyla başladı. Doğançay’ın eşsiz güzelliğine doğru çıkılan yolculuğa katılan tüm doğaseverlerimize teşekkür ediyoruz. Sonbahar yürüyüşlerimiz 10 Kasım Pazar günü Maden Deresi Parkuru ile devam edecektir. Tüm doğa tutkunlarını yürüyüşümüze bekleriz” ifadeleri kullanıldı.