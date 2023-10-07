Bahçelievler’de, doğalgaz patlamasının yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkım kararı çıktı. Kararın ardından vatandaşlar eşyalarını taşırken, binanın kısa sürede yıkılacağı öğrenildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde 28 Eylül Perşembe günü 6 katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmişti. Patlamanın yaşandığı bina için yıkım kararı verildi. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası binanın kısa sürede yıkılacağı söylenmişti. Yıkım kararının ardından binada oturan vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı.

Annesinin eşyalarını almaya geldiğini belirten kadın, “Babamın evi, benim doğup büyüdüğüm ev, taşınacağız. Babam bir sene oldu vefat etti. Burada annemle ablam oturuyordu, Annem de şöyle söyleyeyim psikoloğa götürüyoruz. Kadın ağlayıp duruyor, ses var başımda diyor, gözümden gitmiyor, kafamdan gitmiyor diyor. O kadını nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Ağlayıp duruyor. Evet, patlama sırasında evdeymiş. Koltuktan düşmüş. Sürüklenerek kapıya gelmiş. Ondan sonra da itfaiye çıkarmış, annemi sedyeyle ambulansa taşımışlar” dedi.

Patlama sırasında evde olduklarını söyleyen bina sakini, “Burada ikamet ediyorum. Patlamanın olduğu günde dairedeydim. Altı kişi yaşıyorduk. 21 yaşında engelli bir kardeşim var. Bugün daire boşaltılıyor. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bina yıkılacak, eşyalarımız alınıyor. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Kaç gündür dayımlarda ikamet ediyoruz. Yani onların evinde kalıyoruz. Ya ne kadar kalacağımız meçhul. Ev arıyoruz yok, olanlar da çok pahalı. Burada on daire vardı. Bina kentsel dönüşüme geçecek, yıkılacak. Şuan mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. En azından bize kiralık dahi bir yer bulsalar o da yeter. Patlama olduktan sonra zaten biz apartmandan kaçtık. Hiçbir eşyamızı falan doğru düzgün alamadık. Eşyaların çoğunluğu içeride ve zarar gördü” diye konuştu.