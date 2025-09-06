Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz sene meydana gelen patlamada hasar alan apartmanında tadilat çalışmaları tamamlandı, aileler evlerine dönmeye başladı.

Gebze Mevlana Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan doğalgaz patlamasının yaraları sarılıyor. Patlamanın meydana geldiği Necati Bey Apartmanı’nda tadilat çalışmaları tamamlandı, aileler evlerine dönmeye başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de evlerine kavuşan apartman sakinlerini ziyaret etti. Necati Taşdemir ve ailesini de evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, "Doğalgaz patlaması sonrası hasar gören dairelerin tadilatları tamamlanmış durumda, bazı aileler de dairelerine yerleşmeye başladı. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Maddi kayıplar bir şekilde telafi ediliyor ancak yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını maalesef hala hissediyoruz. Apartman sakinlerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşamını yitiren hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Gebze Belediyesi olarak vatandaşımızın en zor anında yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.