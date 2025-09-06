TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Teknofest İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışları, renkli görüntülere sahne oluyor.

Festivalin üçüncü gününde yarışmacılar, manuel, yarı otonom ve otonom araçlarıyla zorlu parkurlardaki engelleri aşmaya çalışırken izleyiciler de büyük heyecan yaşadı.

Teknofest Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, yarışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Eylül ayını "Teknofest Ayı" olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Teknofest’ten Tekirdağ da nasibini almış oldu. 707 yarışmacımız ve takımımızın başvurduğu, 28 takımımızın finale kaldığı ve zorlu parkurda mücadele ettiği bir yarışma gerçekleşiyor. Teknofest ekosistemiyle artık bir kültür oluştu. Dördüncü sınıftan başlayan öğrenciler bu işi küçük sınıflara devrediyor, böylece bilim ve teknoloji kültürü yaygınlaşıyor. 2018’de Teknofest’i hayata geçirirken amacımız bilimi, havacılığı, uzayı toplumun merkezine oturtmaktı. Bugün bunun başarıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Saymaz ayrıca, Tekirdağ’ın ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Tekirdağ, İstanbul’a çok yakın. 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Teknofest’i icra edeceğiz. Tüm Tekirdağ halkını da bekliyor olacağız" dedi.