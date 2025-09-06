Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgalinde üç kez yakıldığı için ’Yanık Şehir’ olarak nitelendirilen Bilecik’in düşman işgalden kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlandı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Garnizon komutanı Hava Tümgeneral Ali Özmen tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden kutlama programı Bilecik Beleye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın günün anlam ve önemine anlatan konuşmasıyla devam etti. Subaşı, Tarih boyunca stratejik ve kültürel önemini koruyan Bilecik, Milli Mücadele yıllarında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık savaşının en kritik merkezlerinden biri olmuştur. 5 Aralık 1920’de şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, Sevr Antlaşması’nın hiçbir şartta kabul edilmeyeceğini ve ulusal direnişin kararlılığını tüm dünyaya Bilecik’ten ilan etmiştir. Bu topraklarda yaşanan İnönü Muharebeleri ile yeni Türk Devleti’nin temelleri atılırken, Bilecik; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle ’Milletin makûs talihinin yenildiği yer’ olarak tarihe geçmiştir" dedi.

"Kurtuluşumuzun 103’üncü yılında, bu onurlu mirası gururla hatırlıyor ve sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz"

Subaşı konuşmasının devamında, "Bilecik, işte bu büyük misyonu sayesinde hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehri olmuş; dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı güçle geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir. Kurtuluşumuzun 103’üncü yılında, bu onurlu mirası gururla hatırlıyor ve sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bugün bizlere düşen görev; atalarımızın canları pahasına bize emanet ettiği bu toprakları birlik ve beraberlik içinde korumak, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğin kuşaklarına aktarmaktır. Unutmayalım ki, tarihsel bütünlüğümüz ve ulusal bağımsızlığımız ancak dayanışmayla, kardeşlikle ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatarak korunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından tören, kahramanlık şiirlerin okunması, halk oyunları gösteriyle devam etti.

Öte yandan, Bilecik’in düşman işgalden kurtuluşunun 103’üncü yılını kutlamaları şehitlik ve Şeyh Edebali Türbesindeki programlarla devam edecek.