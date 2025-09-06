Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçeleri hayata geçirdikleri projelerle yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ programı için gittiği Gemlik’te gün boyunca yaptığı temaslarla vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra akşam saatlerinde de Kumla’da esnafı ziyaret etti. Eşi Seden Bozbey’le birlikte vatandaşlarla sohbet edip keyifli vakit geçiren Başkan Bozbey, dondurma tezgahına geçerek çocuklara dondurma da dağıttı.

"Kentin denizle olan bağını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kumla’da vatandaşların alkış ve sloganlarla karşıladığı Başkan Bozbey, Bursa’nın denizle barışık bir kent olması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Sahil şeridinin vatandaşların nefes alacağı, güvenle vakit geçireceği, turizm açısından da cazip hale gelecek bir hale gelmesi için çalıştıklarını anlatan Bozbey, "Bursa nın 135 kilometre sahil şeridi var. Sahillerimizin sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde halkımızın nefes aldığı, keyifle vakit geçirdiği yerler olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda sahil şeridindeki plajları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil ve sosyal donatı alanlarını düzenleyerek Bursa’nın denizle barışık bir kent hâline gelmesini sağlayacağız. Kentin denizle olan bağını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Halkımızın samimi yaklaşımı tüm yorgunluğumuzu alıyor"

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da halkla iç içe olan bir başkanın Bursa için şans olduğunu ifade ettiler. Başkan Mustafa Bozbey ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşlar, sorun ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Başkan Bozbey, bu tür ziyaretlerde vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin yol haritalarını oluşturduğunu belirterek, "Halkımızın samimi yaklaşımı tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bizim en büyük makamımız, halkımızın yanıdır. Gemlik’te gün boyu süren ziyaretlerin ardından vatandaşlarla bire bir yaptığımız buluşmalarda sıkıntıları dinledik. Bu tür ziyaretlerde halkımızın gösterdiği ilgi ve sevgi, çalışma azmimize büyük motivasyon katıyor" diye konuştu. Başkan Bozbey’in çocuklarla karışıklı yaptığı yeşil-beyaz tezahüratı da vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Bozbey, Kumla’nın ihtiyaçlarının farkında olduklarını belirterek, "Her mahallemizde olduğu gibi Kumla’da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sizlerin talepleri bizim yol haritamızı oluşturuyor" dedi.