Doğalgaz tüketiminde devlet sübvansiyonu konusunda çalışmalar başladı. Hatırlanacağı üzere elektrik tüketiminde düzenlemeye gidilmiş, yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati aşan mesken aboneliklerinde artık gerçek fatura yansıtılmaya başlanmıştı. Benzer bir düzenlemenin de doğalgaz abonelerine yönelik olarak yapılacağı ifade edildi.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFEYE GEÇİŞ YAPILACAK!

TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, sadece doğalgazda değil, elektrik faturalarında da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özellikle Adana, Antalya ve Mersin gibi sıcak bölgelerde klima kullanımının zorunlu olduğunu belirterek, “Bu illerde elektrik tüketim sınırları yetersiz kalıyor ve yüksek faturalara yol açıyor. Daha adil bir sistem için elektrik tarifelerinin de iklime göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Açıklanan son resmi verilere göre illere göre doğalgaz tüketimi şu şekilde sıralanmıştı:

Hakkari: 1.401 metreküp

Erzurum: 1.348 metreküp

Ardahan: 1.317 metreküp

Muş: 1.311 metreküp

Ağrı: 1.224 metreküp

Adana: 521 metreküp

Osmaniye: 527 metreküp

Mersin: 531 metreküp

Antalya: 566 metreküp

İstanbul: 869 metreküp

Ankara: 1067 metreküp

İzmir: 736 metreküp

Açıklanan verilere göre bakanlık tarafından il bazlı ortalama doğalgaz tüketimi belirlenecek. Bu ortalamayı aşan kişiler kademeli doğalgaz faturasına geçiş yapacak ve yüksek tutarlı ödeme yapacak.