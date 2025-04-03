Doğalgaz tüketiminde devlet sübvansiyonu konusunda çalışmalar başladı. Hatırlanacağı üzere elektrik tüketiminde düzenlemeye gidilmiş, yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati aşan mesken aboneliklerinde artık gerçek fatura yansıtılmaya başlanmıştı. Benzer bir düzenlemenin de doğalgaz abonelerine yönelik olarak yapılacağı ifade edildi.
DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFEYE GEÇİŞ YAPILACAK!
TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, sadece doğalgazda değil, elektrik faturalarında da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özellikle Adana, Antalya ve Mersin gibi sıcak bölgelerde klima kullanımının zorunlu olduğunu belirterek, “Bu illerde elektrik tüketim sınırları yetersiz kalıyor ve yüksek faturalara yol açıyor. Daha adil bir sistem için elektrik tarifelerinin de iklime göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor” dedi.
Açıklanan son resmi verilere göre illere göre doğalgaz tüketimi şu şekilde sıralanmıştı:
Hakkari: 1.401 metreküp
Erzurum: 1.348 metreküp
Ardahan: 1.317 metreküp
Muş: 1.311 metreküp
Ağrı: 1.224 metreküp
Adana: 521 metreküp
Osmaniye: 527 metreküp
Mersin: 531 metreküp
Antalya: 566 metreküp
İstanbul: 869 metreküp
Ankara: 1067 metreküp
İzmir: 736 metreküp
Açıklanan verilere göre bakanlık tarafından il bazlı ortalama doğalgaz tüketimi belirlenecek. Bu ortalamayı aşan kişiler kademeli doğalgaz faturasına geçiş yapacak ve yüksek tutarlı ödeme yapacak.