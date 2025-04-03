Tüm dünyada sıkça tercih edilen dizel yani motorinli araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar duyuruldu. Çevreyi kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen önlemler genişletiliyor. Bu kapsamda dizel araç sahiplerini ek vergi ödemeleri bekliyor.

AB'NİN HAMLESİ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Elektrikli araçların kullanımındaki yükseliş devam ediyor. Yükselişin ardından geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar için yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve araç kaynaklı çevre kirliliğini azaltma çabaları kapsamında yeni adımlar atıyor. Avrupa Birliği'nin bu konudaki hamlesi ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yıl devreye girecek yeni düzenlemeyle birlikte dizel araç sahiplerinden ek bir çevre vergisi tahsil edilmesi öngörülüyor. Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından 2035 yılına gelindiğinde içten yanmalı motorlu araçların trafiğe çıkışının tamamen engellenmesi planlanıyor. Belirlenen tarihe kadar çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla ek vergi gibi çeşitli sınırlayıcı önlemlerin devreye alınması bekleniyor.

DÜZENLEME İLK OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE UYGULANACAK

Ek vergi düzenlemesinin ilk etapta sadece AB ülkelerinde uygulanması öngörülüyor. Böylece motorin kullanan araçlara yönelik yükümlülüklerin artırılması planlanıyor. Düzenleme çalışmaları sürerken, yapılan araştırmalarda motorinin benzine kıyasla daha fazla atık ürettiği ve çevreye daha zararlı olduğu ortaya çıkıyor. Yeni düzenleme ile birlikte motorinli araç kullanan sürücüler, ilk etapta elektrikli ve benzinli araçlara teşvik edilecek.