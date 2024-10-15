Kocaeli’de doğalgaz bağlanan kırsal alan oranı yüzde 70’e çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bütün bunları şehirden kırsala dönüş eyleminin sözde kalmaması için yapıyoruz. Bu bölgelerin geleceğimiz açısından hayati önem arz ettiğini bilerek bu işleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Sevindikli de düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Tarımın ve üreticinin önemine değinen Büyükakın, "Savaşa doğru giden bir dünyada, Allah korusun muhtemel bir 3. Dünya Savaşında, insanların birbirinin gırtlağına acımasızca basmaya başladığı bir dünyada, su savaşlarının yaşandığı bir dünyada, ayakta kalmak için bizim topraklarımızı ekmeye devam etmemiz; bu alanları hayatta tutmamız, muhafaza etmemiz ve aynı zamanda o ekme bilgisini elinde bulunduran insanlarımızı da buralarda yaşamaya teşvik etmemiz lazım" dedi.

"Doğalgazlı köy sayımız da yüzde 70’e ulaştı"

Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgelere doğalgaz getirme çalışmamızın temel motivasyonu da işte budur. Buralarda yaşansın, burada yaşam devam etsin istiyoruz. Herkes şehirden kırsala dönüş olsun diye söyler ama bunun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Günümüz şartlarında bu bölgelerde doğalgaz olması lazım. Burada oturan insanların şehre rahat ulaşabiliyor olması lazım. Belki aileden şehirde bir işte çalışan varsa buradan ayrılmadan işine kolayca gidip-gelebilmesi lazım. Bunun için düzgün yolların yapılması gerekir. Ayrıca düzenli bir ulaşım ağı olması, toplu taşıma olması gerekir. Doğalgaz gibi bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün belki tarıma direkt destek diye adlandırmıyor olsak da, kırsal alanlara toplu ulaşımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Önceden günde iki kez araç kalkan köylerimize düzenli otobüs seferlerimiz var. Bu işin maliyetini de tamamen üstlendik. Bu da yıllık 150 milyon TL gibi bir kaynak anlamına geliyor. Yollarımız yapılmış durumda. Doğalgazlı köy sayımız da yüzde 70’e ulaştı. Bütün bunları şehirden kırsala dönüş eyleminin sözde kalmaması için yapıyoruz. Bu bölgelerin geleceğimiz açısından hayati önem arz ettiğini bilerek bu işleri hayata geçiriyoruz. Beş yılda üreticilerimize 1 milyar TL doğrudan destek sağlarken, bu desteğin amacına ulaşması, ekip-biçen, besleyen, büyüten insanlarımızın da bu bölgelerde yaşamına devam etmesi için dolaylı birçok işi yapmaya devam ediyoruz"