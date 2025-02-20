Ferdi Kaya, "Bu sezon Bismillah dedik. U18 takımımızla ilk defa yer aldıgımız elit ligde mücadeleye basladık. Ve aynı gençlerimizle A takım da da mücadele edip 2 ligi aynı çocuklarla bol bol maç yaparak, bizce başarılı bir şekilde bitirdik. Bütün sporcularımızın emeğine yüreğine sağlık. Sonrasında U-16'da 2009 yaş Elit Ligi'nde çoğunluk 2010 yaş grubundan oluşan takımla hedefimizi gerçekleştirdik. Şuan U-17 yaş grubuyla lige başladık. Beklenti içinde olduğumuz bir grup. İnşallah sezon sonunda da istedigimiz yerde oluruz. Futbol okullarımız sayıları yükselerek devam ediyor. U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, özel yaş gruplarımız ara vermeden idmanlarına devam ediyor. Doğanspor ailesi gittikçe büyüyor. Bu renklere bu köklü kulübe olan talepler bizleri mutlu ediyor. Büyüklerimizden ne gördüysek öğrene öğrene aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Sıddık Erdoğan ise, "Ligi devam eden ve hedefimiz şampiyonluk olan 2010 yaş grubuyla U-15 ligine basladık. Şuan ki tablo hedeflerimize doğru adımlarla gittiğimizi gösteriyor. Sonrasında başlıcak olan 2012'lilerin ligine de iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün yaş gruplarına yarışmacı çocuklar yetiştirmeye, güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Ferdi hocamla çocuklukdan beri hem beraber top oynadık hem de aynı hocaların elinden geçtik. Dediği gibi inşallah büyüklerimizden gördüklerimizi doğru bir şekilde aktarırız. Şuan biten ve devam eden liglerimizde sonuçlardan ziyade istediklerimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.