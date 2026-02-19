Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut fiziki alanların büyük ölçüde dolduğu, sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulabilmesi için yeni poliklinik alanları oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öncelik sağlık hizmeti

Hastane yönetiminin önceliğinin İnegöl halkına daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğu vurgulanırken, hastanede 74 olan poliklinik sayısının kısa süre içerisinde 84’e çıkarıldığı belirtildi. Yetkililer, artan hasta yoğunluğu nedeniyle poliklinik sayısının daha da artırılması için uygun alan arayışının devam ettiğini ifade edildi.

Boşalacak alana yeni birimler kurulacak

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan ambulans müzesinin taşınması halinde, boşalacak bölümde insan kaynakları ve idari memurlar için yeni büroların oluşturulmasının planlandığı öğrenildi. Yetkililerin, hem sağlık hizmet kapasitesini artırmak hem de müzenin daha uygun bir alanda faaliyetini sürdürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.