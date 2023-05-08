Doğugücüspor A takım Sorumlusu Mevlut Aydınlık play-aut maçı öncesi açıklamada bulundu.

Aydınlık, "Bölgesel Amatör Lig Statüsü gereği, grubumuzu üst sıralarda bitirmemize rağmen 10.05.2023 Çarşamba günü, saat 15:00’te Play Out müsabakası için İznikspor ile karşılaşacağız. Veysel Karani Sahasında oynayacağımız karşılaşmaya taraftarlarımızı ve farklı renklere gönül vermesine rağmen bizi destekleyecek tüm camiaları davet ediyoruz. Sezon içerisinde yaşanan ve spor gündeminde karşılık bulan her olayda şehrimizin takımlarının yanında olduk, maddi manevi desteklerimizle bu tutumumuzu destekledik. Karşılaşma için tesislerimizden ve şehrimizin farklı noktalarından otobüsler kaldıracağız. Bu karşılaşma ile şehrimizi en iyi şekilde temsil edip, sporun birleştirici gücünü kamuoyuna bir kez daha göstermiş olacağız" dedi.

İbrahim Uslu