Bilecik’te bağ evinde yaşayan 52 yaşındaki Mustafa G., evinde ölü olarak bulunurken, şahsın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çımışkı Köyü’nde bağ evinde ikamet eden Mustafa G’nin (52) eşi ilçe merkezine gitti. Alışveriş sonrası eve dönen kadın eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma bölgede geniş çaplı önlem alırken, savcılık incelemelerin ardından Mustafa G’nin cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa G’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Öte yandan şahsın yarın doğum günü olduğu ve 53 yaşına gireceği öğrenildi.