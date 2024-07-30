Hastanede muayene olunan tüm doktorların ünvanları bulunuyor. Dikkat ettiyseniz doktorun muayene tabelası veya kaşesinde ünvanına yer verilmiştir. Fakat bir çok kişi doktor unvanlarının anlamını bilmiyor. Tabelalarda karşılaşılan doktor ünvan sıralamaları Doç. DR., Op. Dr., Uzm. Dr, Prof. Dr. ünvanları ne anlama geliyor? Bu yazıda doktorların ünvan sıralaması ve bu unvanların ne anlama geldiklerini paylaştık.

Doktor Rütbeleri

Herkesin birgün yolunun düştüğü hastahanelerde bizim hastalık teşhis ve tedavimizle ilgilenen doktorların ilk olarak aldıkları eğitim 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimidir. Tıp Fakültesinden başarıyla eğitimini tamamlayanlar Doktor ünvanını alırlar. Pratisyen Hekim olarak görev almaya başlayan doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavına girip eğitimlerini aldıkları zaman ise Uzman Doktor rütbesini alırlar. Tıpta akademik araştırmalar yapalar sonrasıda bir üst doktor ünvanlarına geçiş yapar.

Doktor Ünvanları

Doktor ünvan basamakları en alttan en üste doğru aşağıdaki şekildedir;

  • Pratisyen Hekim
  • Uzman Doktor
  • Operatör Doktor
  • Doçent
  • Profesör
  • Ordinaryüs

Stajyer Doktor

Tıp Fakültesinde eğitim gören 4. ve 5.sınıf öğrencilerine Stajyer Doktor denir. Daha sonra alacakları eğitim ve deneyim sayesinde kariyer kıdemleri artacaktır.

İntern Doktor

Tıp Fakültesinde eğitim gören doktor adayları eğitimlerinin 6. yılında İntern Doktor unvanına sahip olurlar. Servisler, Poliklinikler ve Acil Servislerde görev alırlar.

Pratisyen Hekim

Tıp Fakültesinde verilen 6 yıllık Tıp eğitimini tamamlayarak Doktor ünvanını alırlar. Pratisyen Doktor hastalıkları teşhis, tedavi eder. Hasta kontrolleri yapar ve ön tanı koyar.

Uzman Doktor

Tıp Fakültesinde verilen 6 yıllık Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlere Uzman Doktor ünvanı verilir. Tıp Doktorları için uzmanlık eğitimi 3 yıl ile Aile Hekimliği uzmanlığıdır. En uzun uzmanlık eğitimi ise 6 yıl eğitim ile Beyin Cerrahisi uzmanlığıdır.

Operatör Doktor 

Operatör Doktor, hastaların daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için vücut fonksiyonunu veya görünüşünü tedavi etmek amacıyla ameliyat eden uzmana denir.

Doçent

Doktor ünvanları arasında uzman ve profesör arasında yer alır.

Profesör

Doktor rütbeleri sıralamasının en üstünde yer alan ünvan Profesör ünvanıdır. Öğrencilere eğitim verip, akademik araştırmalar yapar. Profesör Doktor olabilmek için Tıpta Uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra az 5 yıl Doçent olarak görev yapmış olmak gerekiyor.

Op Dr Ne Demek?

Op Dr Operatör doktor anlamına gelir. Uzman doktorlar 4-5 yıl arasında uzmanlık eğitimi alırlar. Operatör doktorlar 4-6 yıl arasında eğitim alırlar. Uzman doktor ameliyat girişiminde bulunmaz, fakat operatör doktorlar cerrahi işlem yapmaktadırlar. Tıpta Uzmanlık sınavından başarı olan doktorlar alacakları cerrahi uzmanlık eğitimi ile Operatör Doktor olurlar.

Doktor Branşları 

Hastaneye adım attığınızda onlarca farklı uzmanlık alanları görürsünüz. Görmüş olduğunuz bölümler doktorların uzmanlık alanıdır. Doktorlar Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra  Pratisyen Hekim ünvanı ile mezun olurlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimi alan hekimler ise uzman doktor olurlar. Uzmanlık sınavını kazanarak eğitime başlayan bir hekim eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte Uzman Doktor ünvanını alır.

İşte hastanede karşımıza çıkan doktor branşları;

  1. Aile Hekimliği
  2. Acil Tıp
  3. Adli Tıp
  4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  5. Askeri Sahra Hekimliği
  6. Anatomi
  7. Beyin ve Sinir Cerrahisi
  8. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  9. Çocuk Psikiyatrisi
  10. Çocuk Cerrahisi
  11. Dermatoloji
  12. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  13. Göğüs Hastalıkları
  14. Göz Hastalıkları
  15. Kardiyoloji
  16. Ortopedi ve Travmatoloji
  17. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  18. Enfeksiyon Hastalıkları
  19. Nöroloji
  20. Üroloji
  21. İç Hastalıkları
  22. Göğüs Cerrahisi
  23. Genel Cerrahi
  24. Psikiyatri
  25. Kalp ve Damar Cerrahisi
  26. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
  27. Kadın Hastalıkları ve Doğum
  28. Radyasyon Onkolojisi
  29. Radyoloji
  30. Nükleer Tıp
  31. Tıbbi Patoloji
  32. Tıbbi Genetik
  33. Tıbbi Biyokimya
  34. Tıbbi Mikrobiyoloji
  35. Tıbbi Farmakoloji
  36. Spor Hekimliği
  37. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
  38. Hava ve Uzay Hekimliği
  39. Fizyoloji
  40. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
  41. Embriyoloji ve Histoloji
  42. Halk Sağlığı
Kaynak: HABER MERKEZİ