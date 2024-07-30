Hastanede muayene olunan tüm doktorların ünvanları bulunuyor. Dikkat ettiyseniz doktorun muayene tabelası veya kaşesinde ünvanına yer verilmiştir. Fakat bir çok kişi doktor unvanlarının anlamını bilmiyor. Tabelalarda karşılaşılan doktor ünvan sıralamaları Doç. DR., Op. Dr., Uzm. Dr, Prof. Dr. ünvanları ne anlama geliyor? Bu yazıda doktorların ünvan sıralaması ve bu unvanların ne anlama geldiklerini paylaştık.

Doktor Rütbeleri

Herkesin birgün yolunun düştüğü hastahanelerde bizim hastalık teşhis ve tedavimizle ilgilenen doktorların ilk olarak aldıkları eğitim 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimidir. Tıp Fakültesinden başarıyla eğitimini tamamlayanlar Doktor ünvanını alırlar. Pratisyen Hekim olarak görev almaya başlayan doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavına girip eğitimlerini aldıkları zaman ise Uzman Doktor rütbesini alırlar. Tıpta akademik araştırmalar yapalar sonrasıda bir üst doktor ünvanlarına geçiş yapar.

Doktor Ünvanları

Doktor ünvan basamakları en alttan en üste doğru aşağıdaki şekildedir;

Pratisyen Hekim

Uzman Doktor

Operatör Doktor

Doçent

Profesör

Ordinaryüs

Stajyer Doktor

Tıp Fakültesinde eğitim gören 4. ve 5.sınıf öğrencilerine Stajyer Doktor denir. Daha sonra alacakları eğitim ve deneyim sayesinde kariyer kıdemleri artacaktır.

İntern Doktor

Tıp Fakültesinde eğitim gören doktor adayları eğitimlerinin 6. yılında İntern Doktor unvanına sahip olurlar. Servisler, Poliklinikler ve Acil Servislerde görev alırlar.

Pratisyen Hekim

Tıp Fakültesinde verilen 6 yıllık Tıp eğitimini tamamlayarak Doktor ünvanını alırlar. Pratisyen Doktor hastalıkları teşhis, tedavi eder. Hasta kontrolleri yapar ve ön tanı koyar.

Uzman Doktor

Tıp Fakültesinde verilen 6 yıllık Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlere Uzman Doktor ünvanı verilir. Tıp Doktorları için uzmanlık eğitimi 3 yıl ile Aile Hekimliği uzmanlığıdır. En uzun uzmanlık eğitimi ise 6 yıl eğitim ile Beyin Cerrahisi uzmanlığıdır.

Operatör Doktor

Operatör Doktor, hastaların daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için vücut fonksiyonunu veya görünüşünü tedavi etmek amacıyla ameliyat eden uzmana denir.

Doçent

Doktor ünvanları arasında uzman ve profesör arasında yer alır.

Profesör

Doktor rütbeleri sıralamasının en üstünde yer alan ünvan Profesör ünvanıdır. Öğrencilere eğitim verip, akademik araştırmalar yapar. Profesör Doktor olabilmek için Tıpta Uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra az 5 yıl Doçent olarak görev yapmış olmak gerekiyor.

Op Dr Ne Demek?

Op Dr Operatör doktor anlamına gelir. Uzman doktorlar 4-5 yıl arasında uzmanlık eğitimi alırlar. Operatör doktorlar 4-6 yıl arasında eğitim alırlar. Uzman doktor ameliyat girişiminde bulunmaz, fakat operatör doktorlar cerrahi işlem yapmaktadırlar. Tıpta Uzmanlık sınavından başarı olan doktorlar alacakları cerrahi uzmanlık eğitimi ile Operatör Doktor olurlar.

Doktor Branşları

Hastaneye adım attığınızda onlarca farklı uzmanlık alanları görürsünüz. Görmüş olduğunuz bölümler doktorların uzmanlık alanıdır. Doktorlar Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra Pratisyen Hekim ünvanı ile mezun olurlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimi alan hekimler ise uzman doktor olurlar. Uzmanlık sınavını kazanarak eğitime başlayan bir hekim eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte Uzman Doktor ünvanını alır.

İşte hastanede karşımıza çıkan doktor branşları;

Aile Hekimliği Acil Tıp Adli Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Askeri Sahra Hekimliği Anatomi Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Psikiyatrisi Çocuk Cerrahisi Dermatoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göğüs Hastalıkları Göz Hastalıkları Kardiyoloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları Nöroloji Üroloji İç Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Genel Cerrahi Psikiyatri Kalp ve Damar Cerrahisi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Radyasyon Onkolojisi Radyoloji Nükleer Tıp Tıbbi Patoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Farmakoloji Spor Hekimliği Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Hava ve Uzay Hekimliği Fizyoloji Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Embriyoloji ve Histoloji Halk Sağlığı