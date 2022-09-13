Asistan hekimler Bursa dahil 81 ilde hak arayışları için 15 ve 16 Eylül tarihlerinde görev bırakma kararı aldı.

Asistan hekimler Bursa dahil 81 ilde hak arayışları için 15 ve 16 Eylül tarihlerinde görev bırakma kararı aldı. Grev kararına Hekimsen'in de destek vereceği açıklandı.

HEKİMSEN'DEN AÇIKLAMA

Hekimsen'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; Hekimsen, asistan hekimlerimizin tüm hak arayışlarında arkalarında olduğunu ve destek vereceğini daha önce bildirmiştir. Sözümüzün arkasındayız; Asistan hekimlerimizin 15 - 16 Eylül için aldıkları iş bırakma eylemi kararına destek verdiğimizi meslektaşlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Hekimsen, haklarımız için verdiği taahhütlerin tamamını geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yerine getirecektir.