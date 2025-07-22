Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 43. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladı.İZMİR (İGFA) - DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın yanı sıra DEÜ’nün üst yönetimi ve akademik/idari kadrosunun katılımıyla gerçekleşen kutlama töreninde DEÜ Rektörlük Yerleşkesinden Cumhuriyet Meydanı’na yapılan yürüyüş sonrasında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

“BAĞIMSIZLIK RUHUNA 9 EYLÜL MÜHRÜNÜN VURULDUĞU MEYDANDAYIZ”

25 Temmuz’da DEÜ Rektörlüğü görevindeki ilk yılını tamamlayacak olan Rektör Yılmaz, “Beni bu güzide Üniversitenin Rektörü olarak takdir eden Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Dokuz Eylül adını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini göğsümde taşımaktan büyük kıvanç duyuyorum. Atatürk’ün 9 Eylül’de, bu şehirde, bu mekânlarda gösterdiği hedeflerle Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ateşin yakıldığı yerde; bağımsızlık ruhunun en önemli tarihlerinden biri olan 9 Eylül mührünün vurulduğu meydandayız. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin 43. kuruluş yıl dönümü hayırlı, uğurlu olsun,” dedi.

“DURUŞUYLA, HAVASIYLA DOKUZ EYLÜL!”

2025 yılında Türkiye’den Academia Europaea üyeliğine kabul edilen tek bilim insanı olduğu bilinen; Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi üyeliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün State University of New York’taki referans araştırma merkezinde danışma kurulu üyeliği görevlerini yürüten Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın Rektörlük görevine başlamasıyla birlikte DEÜ, ulusal ve uluslararası akademik başarı listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

DEÜ’yü daha yukarılara taşıma isteği konusundaki kararlılığını, “Üniversitemizi gururla temsil etmeye; başarılarımızı daha da ileriye taşımak için çabalamaya; kısa ve orta vadede gerek öğrencilerimiz gerek mezunlarımız gerekse akademik personelimiz için en nitelikli eğitim planlarımızla bilimin merkezi olmaya devam edeceğiz,” sözleriyle ortaya koyan Rektör Yılmaz, son olarak, “Nice yıllara; duruşuyla, havasıyla Dokuz Eylül!” dedi.