Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki sempozyumda, plastik kirliliği, kalıcı kirleticiler ve depremlerin çevresel etkileri temaları masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Sürdürülebilirlik, çevre ve atık yönetimi konularında öncü çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) geleneksel hale getirdiği ‘Çevre Günleri’ etkinliğinin dördüncüsü DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlendi.

DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki sempozyumda, bu yıl plastik kirliliği, kalıcı kirleticiler ve depremlerin çevresel etkileri temaları masaya yatırıldı.

ÖNCÜ PROJELERDE DEÜ İMZASI

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, DEÜ Çevre Günleri’nin dördüncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. DEÜ’nün çevreye yönelik birçok öncü projenin altında imzası bulunduğunu vurgulayan Demiralp, “Üniversitemizde düzenli olarak bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler, müfredatlarda güncellemeler ve sürdürülebilirlik kapsamında yerleşkelerimizdeki çalışmalar devam ediyor” dedi.

Alanında birçok uzmanın bir araya geldiği sempozyumun önemine değinen Demiralp, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler, küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek için 5 Haziran’ı Çevre Günü olarak tanımladı. Bizler de DEÜ olarak yıl içinde farklı kurumların iş birliğinde çeşitli etkinliklerle bu konuya dikkat çekiyoruz. Tek başına olmadığımız yeryüzündeki çevre sorunlarına ciddi bir yaklaşım sağlanabilmesi, sürdürülebilir, temiz bir çevre için hep birlikte harekete geçilmesi oldukça önemli. Bu beraberlik, bahsettiğimiz tüm bu alanlardaki farkındalıkların gelişebilmesini de sağlayacak. Hemen her yerleşkemizde Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz. Araştırma Üniversitesi olarak çevre sorunlarına destek sağlayabilecek projeler üretiyor, geri dönüşü olmayan hataları yapmamak için yerel ve uluslararası projelerin içinde yer alıyoruz. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”