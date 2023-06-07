Kayseri'nin Hacılar Belediye Meclisi haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden ve alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ülke gündemiyle alakalı yaptığı açıklamada 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki bakanımıza başarılar diliyorum. Belediye olarak Ankara ile olan irtibatımız artarak devam edecek. Bu manada ilçemize yapılan devlet yatırımları da hız kesmeden devam edecek.” dedi.

Hacılar Belediyesi olarak ilçede yaz çalışmalarının hızlandığını hatırlatan Özdoğan, “ihalelerimiz tamamlandı. Gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarımız hızlandı. Hacılarımız turizmde bir canlılık getiriyor. Özellikle Hürmetçi Mahallesi’nde yapılacak yeni bir tesis ve yeni projelerin ilçemize ve ilimize katkıları olacak. Burası inşallah sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin tanıdığı bir alan olacak” dedi.