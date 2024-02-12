HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabının içine alıyoruz. Tuzu serpiyoruz. Ortasını açıp sıvıyap ve biraz su koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurup 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirmiş olduğumuz hamuru bütün bir şekilde ince olarak merdane ile açıyoruz. Tereyağını eritip sıvıyağı ile karıştırıyoruz. Ilıdıktan sonra hamurun üzerine hepsini sürüyoruz. 15 dakika dinlendirip yağını çekmesini sağlıyoruz. Yağını çektikten sonra elimizle dikkatli bir şekilde çekerek hamuru büyütüyoruz. Hamurun her tarafından çekme işlemini uyguluyoruz. Yıkanmış ıspanak yapraklarını ince bir şekilde doğrayıp tulum peyniri ile karıştırıyoruz. Hamurun üzerine ıspanaklı harcı serpiyoruz. Önce rulo olarak sarıp ardından gül böreği şeklinde sarıyoruz. Yağlanmış tepsiye koyuyoruz. Üzerine bastırıp genişletiyoruz. Bütün bir yumurtayı kasenin içine kırıp çırpıyoruz. Böreğin üzerine sürüyoruz. Çörekotu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirip servis ediyoruz. DOLAMA BÖREK 4 su b. un 1 tatlı k. tuz 4 çorba k. sıvıyağ su AÇMAK İÇİN: 1 çay b. sıvıyağ 2 çorba k. tereyağı İÇ HARCI İÇİN: 1 tutam ıspanak yaprağı 1 kase tulum peyniri ÜZERİ İÇİN: 1 yumurta çörekotu

Kaynak: Haber merkezi