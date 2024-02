Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde ender görülen at nalı böbreğe sahip hastanın sol böbreğinde oluşan 15 santimetre çapındaki tümör ameliyatla alındı.

Karınındaki kitle şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Üroloji Kliniğine başvuran ve ender görülen at nalı böbreğe sahip hastanın sol böbreğinde 15 santimetre çapında tümör tespit edildi. Hastane Başhekimi Ürolog Prof. Dr. Fikret Halis, Prof. Dr. Metin Ercan, Op. Dr. Recep Burak Değirmentepe ve asistanlardan oluşan ekiple ameliyata sokulan hastanın böbreğindeki tümör başarılı geçen operasyonun ardından alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hasta sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

“Kliniğimizde ilk olarak bu cerrahiyi gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunun yaşıyoruz”

Konuya ilişkin bilgi veren Hastane Başhekimi Ürolog Prof. Dr. Fikret Halis, “Normal şartlarda bir insanda iki böbrek bulunur ve böbrekler birbirinden ayrı konumda sağ ve sol tarafta yerleşmiştir. Ancak kesin sebebi bilinmese de bazı durumlar anne karnındayken böbreklerinin birleşmesine yol açar. Şekil olarak at nalına benzeyen bu duruma at nalı böbrek hastalığı denir. At nalı böbrekte her türlü cerrahi işlem normal böbreği olan hastalara göre hem çok daha zor ve hem de büyük tecrübe gerektirir. Böbreğinde anatomik olarak bozukluğa ve kitleye sahip olan hastamıza oldukça zor bir cerrahi olan radikal nefrektomi operasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamız çok kısa sürede genel durumunun düzelmesi ve toparlanmasıyla birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildi. Kliniğimizde ilk olarak bu cerrahiyi gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunun yaşıyoruz” dedi.