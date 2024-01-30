Bursa'da ucuza araba çıkarma bahanesiyle çok sayıda kişiden para toplayıp sırra kadem basan Bursalı avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları belirlenen 19 şahıs daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; çok sayıda şubesi olan ünlü bir galerinin avukatlığını da yaptığı öğrenilen Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Y.Ç., değerinin çok altında fiyatlara araba sahibi yapacağı vaadiyle 25 kişiden kar vaadiyle para toplayıp ortalıktan kayboldu. Avukat tarafından mağdur edilen kişilerin müracaatı üzerine savcılık harekete geçti. Babası Bursa'da Sulh Hukuk Hakimliği yapan Y.Ç.'nin Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Y.Ç., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan avukat Y.Ç.'nin Sulh Ceza hakimliği yapan babasının banka hesaplarından 800 bin lira çektiği de iddia edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili bulunduğu tespit edilen 19 kişi daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince avukat olan Y.Ç.'nin 25 kişiyi kar vaadi ile dolandırılmasıyla alakalı iddia edilen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Y.Ç’nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacı ile yüksek tutarlarda para gönderdiği şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA