Bu incelemeler, adli olayların aydınlatılmasına önemli katkılar sağlıyor ve uzmanlar, vatandaşları belge güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.

Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, imza güvenliğinin özellikle çek ve senetlerde kritik olduğunu belirtiyor. Basit çizgisel imzaların kolayca taklit edilebildiğinden, isim ve soyadı içeren karmaşık imzaların dolandırıcılığı engellemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, imzanın her zaman aynı kalemle atılmasının güvenliği artıracağını vurguluyor.

Kuş, tahrifatın önlenmesi için rakamların hem yazıyla hem de sayısal olarak belirtilmesi gerektiğini ve kapama çizgilerinin meblağa bitişik olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, dolandırıcıların kargo teslim tutanakları gibi evrakları sahtecilik amacıyla kullandığını, bu nedenle imza atmadan önce belgelerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Belge sahteciliği tespitinde kullanılan modern teknolojiler sayesinde, farklı ışık kaynaklarıyla belgeler üzerinde detaylı incelemeler yapılabiliyor. Kriminal Daire Başkanlığı, özellikle daha önce atılmış imzaların karşılaştırılmasını sağlamak için seçim sandıklarındaki imzalar, bankacılık işlemleri ve resmi belgelerdeki imzaları kullanıyor. Uzmanlar, imza güvenliğine dikkat edilmesi halinde sahtecilik mağduru olunmasının önlenebileceğini ifade ediyor.