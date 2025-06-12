Dolar endeksi 97,60 seviyesine kadar gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesini test etti. Bu gelişme, dolardan kaçışı hızlandırırken, yatırımcıları alternatif güvenli limanlara yönlendirdi. EUR/USD paritesi 1,1630 ile 3,5 yılın zirvesine ulaştı. Orta Doğu’daki tansiyonun artması da piyasalardaki güvenli liman arayışını tetikledi. Bu ortamda ons altın 3.385 dolara yükselerek değer kazanımını sürdürdü. Gram altın ise 4.298 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekor seviyesi olan 4.305 TL’ye yaklaşmış oldu.

Trump’ın önümüzdeki haftalarda bazı ülkelere yönelik tek taraflı tarifeleri içeren mektuplar göndermeyi planladığını açıklaması, ABD varlıklarına olan güveni daha da zedeledi. Bu durum, doların zayıflamasında etkili oldu. Ek olarak, ABD’de mayıs ayına ilişkin TÜFE ve üretici fiyatlarının beklentilerin altında kalması, enflasyondaki yavaşlamayı teyit etti. FED’in faiz indirimi yapabileceği beklentileri de bu verilerle güç kazandı. Tüm bu gelişmeler dolar endeksinde düşüşü hızlandırdı.

Doların zayıflamasına karşın Euro değer kazandı. EUR/USD paritesindeki yükselişte, Avrupa Merkez Bankası’na dair beklentiler etkili oldu. ECB’nin gevşeme döngüsünü durdurabileceği yönündeki sinyaller ve yeni ABD tarifeleri karşısında temkinli duruşu, Euro’yu destekledi. Avro Bölgesi enflasyonunun %1,9’a gerilemesi ve ECB’nin faiz oranını %2’ye indirmesi bu tabloyu şekillendirdi. Öte yandan FED’in eylül ayında faiz indirimine başlayabileceğine dair öngörüler de Euro’nun güçlenmesini kolaylaştırdı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret diyaloğunda bazı ilerlemeler kaydedilse de, gelişmelerin resmiyet kazanması için tarafların nihai onayı bekleniyor. Londra’daki görüşmelerin ardından taslak bir anlaşma ortaya çıkmış olsa da, süreç Trump ve Şi Jinping’in değerlendirmesine kaldı. Jeopolitik cephede ise ABD, İsrail ve İran üçgeninde tansiyon yeniden yükseldi. Pentagon’un bazı Orta Doğu ülkelerindeki büyükelçiliklerden asker ve personel çekme kararı, bölgede olası bir çatışma riskine işaret etti. İran tarafı, saldırıya uğramaları halinde bölgedeki Amerikan hedeflerine misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

Piyasaların dikkatleri şimdi ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi ile İran Dışişleri Bakanı arasında yapılacak Umman görüşmesine çevrilmiş durumda. Jeopolitik risklerin arttığı bu ortamda ons altın TSİ 18:00 itibarıyla %0,90’lık yükselişle 3.385 dolar seviyesine yakın seyretti. Gram altın ise günü 4.285 TL’den kapatmaya hazırlanırken, gün içinde 4.298 TL’yi test ederek tüm zamanların zirvesine çok yaklaştı.